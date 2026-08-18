RFV Mpasinkatu su Kean: "Resterà a Firenze. Prezzo per venderlo? Almeno 60 milioni"

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Malu Mpasinkatu, operatore di mercato e direttore sportivo, ha parlato nel corso di Palla al Centro in onda su Radio FirenzeViola, iniziando da una valutazione sulla questione Kean: "Credo che resterà a Firenze. Sono cose che accadono nel mercato, con una squadra che dimostra interesse ma lui e l'entourage secondo me hanno capito l'importanza del progetto della Fiorentina. Questo deve essere il suo anno, quindi è giusto che continui in maglia viola. Poi se arrivano delle offerte...".

Da direttore sportivo, quanto valuta Kean?

"60-70 milioni. Anche 50 più bonus, come per esempio ha fatto il Milan con lo Strasburgo per Moreira. Per liberarmi dell'attaccante della Nazionale Italiana non lo faccio a cuor leggero, lo faccio solo a suon di milioni. Bisogna essere lì per capire e fondamentale è la volontà del calciatore, ma secondo me neanche a 40 milioni non esiste un'operazione del genere".

Perché il Como offre così poco?

"Loro fanno la Champions e hanno soldi, anche se li avevano a prescindere. Ci provano. Kean secondo me farà un buon campionato ed è brutto che possa lasciare Firenze in questo momento. Fossi in lui resterei alla Fiorentina e proverei a vincere in viola, guadagnando la Champions sul campo".

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