Calciomercato Fiorentina, spunta l'idea Ernest Poku per la fascia: contatti col Bayer Leverkusen

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La Fiorentina continua a guardare in Germania per rinforzare le fasce. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il club viola ha messo nel mirino Ernest Poku, esterno offensivo olandese classe 2004 di proprietà del Bayer Leverkusen. Nato ad Amburgo il 28 gennaio 2004, Poku ha 22 anni, è alto 1,76 metri e può giocare sia a destra che a sinistra, oltre che da punta. Arrivato al Leverkusen nell'estate 2025 dall'AZ Alkmaar con un contratto fino al 2030, si è messo in evidenza soprattutto per velocità, dribbling e capacità di attaccare la profondità.

Una velocità impressionante

Una delle sue caratteristiche più interessanti è proprio la rapidità: agli Europei Under 21 del 2025 Poku ha fatto registrare una velocità di sprint di 35,3 km/h, risultando il giocatore più veloce del torneo. Per Fabio Paratici sarebbe una delle prime scelte per completare il reparto offensivo viola. La Fiorentina lo segue dunque con attenzione, in attesa di capire la fattibilità dell'operazione con il Bayer Leverkusen. La sua valutazione non sarebbe inferiore ai 25 milioni di euro.