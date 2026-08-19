Dall'Uruguay, contatto Grosso-Torreira. Il Galatasaray chiede l'obbligo di riscatto

vedi letture

Enzo Olivera, collega uruguaiano che per primo ha accostato il nome di Lucas Torreira al ritorno alla Fiorentina, ha dato un ulteriore aggiornamento in merito al possibile cambio di casacca del calciatore di proprietà del Galatasaray.

Secondo il collega, il primo confronto tra l'agente di Torreira e la Fiorentina è stato buono tanto che gli agenti sarebbero 'ottimisti' per il ritorno del centrocampista a Firenze. Il confronto sarebbe stato allargato anche a Fabio Grosso che avrebbe dato il suo assenso all'operazione. Questo via libera definitivo però potrebbe arrivare solo dopo alcune cessioni perché il reparto è attualmente sovraffollato. "L'operazione non è facile" sarebbe stato il commento di chi sta provando a intavolarla, anche perché i turchi chiedono il prestito con obblgio di riscatto e non con il semplice diritto.