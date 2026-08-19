Calciomercato Trattativa nel vivo tra Fiorentina e Bayer per Poku: le due strade per l'accordo

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Poku è uno dei principali obiettivi della Fiorentina per l'attacco da consegnare nelle mani di Grosso: le due strade che portano al giocatore

Ernest Poku è uno dei primi obiettivi per l'attacco della Fiorentina. La notizia di FirenzeViola è stata confermata da più fonti, con i viola che in queste ore starebbero parlando col Bayer Leverkusen anche di come arrivare a un accordo definitivo.

Due strade per arrivare all'esterno

Al momento le strade sarebbero due: se la Fiorentina dovesse riuscire a incassare una buona cifra da una cessione di un big (vedi Kean o Fagioli), allora l'acquisto potrebbe essere a titolo definitivo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Altrimenti, in caso di mancata cessione di alto livello, con i tedeschi si sta discutendo anche sulla base del prestito con diritto di riscatto, magari con una parte fissa iniziale e un diritto che sia leggermente più altro come cifra da investire tra un anno.

In ogni caso la trattativa è decisamente nella sua fase più calda, con il club viola che vorrebbe accelerare nelle prossime ore per portare il ragazzo olandese classe 2004 ad unirsi alla rosa di Grosso nel minor tempo possibile.