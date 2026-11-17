RFV Paganini: "A gennaio la Fiorentina punti sulla personalità. Ederson non è impossibile"

Paolo Paganini, storica firma di Rai Sport, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola: "Io ho visto i viola contro la Juve e devo dire che mi è piaciuta: come atteggiamento ma anche come gioco. Ho rivisto una Fiorentina in linea con l'entusiasmo del mercato estivo. Poi sappiamo che il calcio ha dinamiche anche diverse, però ho rivisto una Fiorentina con una voglia differente, soprattutto l'atteggiamento dei singoli calciatori. Questo significa che è tornato uno spirito di gruppo che prima non c'era. Adesso deve dare una continuità di risultati per togliersi il prima possibile da questa posizione di classifica, e tornare in una posizione che compete maggiormente a una società ambiziosa come deve essere ed è la Fiorentina".

Si aspettava che a gennaio la Fiorentina dovesse mettere mano alla squadra costruita solo pochi mesi fa?

"No, sinceramente non me l'aspettavo. Anche perché io come tutti gli addetti ai lavori avevano indicato la Fiorentina come una società che si era mossa bene. Mastantuono che decide di venire in viola dal Real Madrid ti dà l'idea che si parli di una società forte. Il calcio poi ti porta a situazioni come il cambio di allenatori che vengono tradotti con una partenza con handicap. È chiaro che se tu vai sul mercato, dovrà puntare prima di tutto a giocatori di personalità. Perché deve alzare il livello mentale del gruppo, non solo il livello tecnico".

Cosa ne pensa di Neumann del Birmingham?

"Magari è un ottimo elemento, ma gennaio è un mercato strano. Non devi fare tante operazioni perché significherebbe che hai sbagliato tutto in estate. Devi prendere un paio di tasselli che ti alzano il livello sia tecnico che di personalità della rosa. Questo Neumann magari è un giocatore che può avere prospettiva, ma la Fiorentina ha bisogno di giocatori pronti, che conoscano la nostra realtà. Credo che Paratici, da questo punto di vista, possa imbastire questa operazione per poi puntare su altri giocatori più pronti come Ederson, in uscita dall'Atalanta che vorrebbe Anguissa".

Ederson non rischia di essere solo un sogno per la Fiorentina?

"Non è che ci sono tutte queste squadre con liquidità per acquistare giocatori a gennaio e la Fiorentina ha già dimostrato di averne. Anche adesso ha coperto il buco di bilancio con una tranquillità che trasmette solidità economica da parte dei proprietari".

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