FirenzeViola Allenamento del mattino senza grosse novità: Ndour parzialmente in gruppo

Allenamento del mattino con Ndour che ha lavorato parzialmente in gruppo. Sempre out Pongracic. Lavoro personalizzato per Atta e Parisi

Allenamento del mattino che non ha visto grandi novità agli ordini di Paolo Vanoli. Arthur Atta ha proseguito nel suo programma di lavoro personalizzato previsto dalla strategia di recupero. Fabiano Parisi si è allenato a parte, mentre Cher Ndour è tornato parzialmente a lavorare col resto del gruppo. Pongracic invece continua il lavoro personalizzato dopo l'infortunio subito contro l'Inter. Nel pomeriggio è prevista una nuova seduta, quindi entro stasera sapremo se ci saranno stati eventuali miglioramenti dei singoli e se dovremo rimandare le buone notizie ai prossimi giorni.