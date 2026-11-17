Fiorentina e Real trattano la conferma del prestito di Mastantuono: il punto

Non ci sono accordi scritti per una potenziale permanenza di un altro anno di Franco Mastantuono in viola, ma secondo quanto riferito da TMW, Paratici e il Real Madrid sarebbero pronti a estendere l'attuale prestito per un'altra stagione. Le basi per trattare ci sono, con i Blancos che però chiederebbero un prestito oneroso per lasciarlo un altro anno al Franchi, ovviamente passando anche da una revisione della collaborazione sul pagamento dell'ingaggio. Magari inserendo anche una cifra per il riscatto e l'eventuale controriscatto degli spagnoli. Le due società parlano spesso e hanno le idee molto chiare sul destino dell'argentino. Ma lui cosa intende fare?

Cosa vuol fare Mastantuono?

Mastantuono sta benissimo a Firenze: ha legato con la città, con i dirigenti e con i compagni. Ma sa anche di aver bisogno di una visibilità internazionale che in questo momento la Fiorentina non può garantirgli. In ogni caso lui non ha fretta, sa di avere anche altri club pronti a muoversi per il suo cartellino, quindi l'appuntamento decisivo verrà rinviato alla prossima Primavera, ma intanto qualcosa si muove già intorno a uno dei talenti più interessanti di questa stagione di Serie A.