RFV Maurizio Biscardi: "Fagioli non è da Nazionale. Giusto farsi delle domande su Paratici"

Il giornalista Maurizio Biscardi, è intervenuto nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola ripartendo dalla voce di mercato su Estupinan: "Penso che quello che propone Mendes torna sempre a vantaggio dell'agente e mai a vantaggio del club dove porta il giocatore. È un grande procuratore, ma quelli bravi bravi li porta all'estero non in Italia. Io starei molto attento. D'altronde, quello che abbiamo visto col Milan, non è positivo. I tifosi meno lo vedono in campo e più stanno tranquilli".

Cosa ne pensa di Paratici?

"Contano i risultati o no? Quando stava alla Juventus ha vinto tanto, però era un binomio che coinvolgeva Marotta. Poi se n'è andato Marotta e da Torino ci dicevano che era proprio Paratici il migliore dei due, ma una volta partito Marotta la Juve non ha vinto più. Poi è andato al Tottenham e si è salvato per due anni alla fine del campionato. E oggi si trova a Firenze con una campagna acquisti sontuosa ma con una classifica deficitaria. Mi farei delle domande sul suo lavoro.

Cosa accadrà a Fagioli?

"Non so se potrebbe partire a gennaio però a me non fa impazzire. Non lo avrei convocato in Nazionale. E non mi stupisco che sia stato totalmente sovrastato dal centrocampo del Belgio. Poi nella Fiorentina voi mi dite che è messo in discussione e anche questo non mi sorprende. Mi sembra che negli ultimi due anni non è stato un giocatore che fa la differenza. Quando è partito agli esordi alla Juventus era un giocatore di grandissima prospettiva, poi c'è stato il disastro privato e quando è tornato non è mai stato quello di prima. È in fase calante. Prima esprimeva vitalità, ora non più".

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