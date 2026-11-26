FirenzeViola Croci trascina (ancora) l’Italia U17: gol e assist nel 3-1 all’Uzbekistan

Dopo la doppietta alla Giamaica, Federico Croci si è preso oggi la scena anche contro l’Uzbekistan. Un gol e un assist, entrambi nel primo tempo, portano la firma del talento della Fiorentina Primavera sul 3-1 con cui l’Italia Under 17 ha chiuso a punteggio pieno il girone del Mondiale in Qatar.

Schierato dal primo minuto dal ct Franceschini, il giovane viola ha trasformato il rigore del 2-0 e ha poi servito a Corgliano il pallone del tris, con cui gli Azzurrini hanno chiuso il primo tempo. Al 59’ ha lasciato il posto a Fugazzola, con la partita già indirizzata e il terzo gol del suo Mondiale in tasca.

L’Italia si presenta così alla fase a eliminazione diretta da prima del Gruppo E, con tre vittorie su tre e un Croci che a questo Mondiale ha già dimostrato di saper fare la differenza anche quando il pallone da mandare in porta è quello di un compagno.