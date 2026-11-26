Angeloni sulla Y. League: "Che bella esperienza. Un grazie al dg Ferrari"

Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato ai canali ufficiali del club per analizzare il pareggio 1-1 ottenuto ieri a Tbilisi dalla squadra Primavera. Ecco le sue riflessioni in merito: "E' stata un'esperienza bella e intensa. Ringrazio il direttore Ferrari che ci ha permesso di viaggiare con un volo charter sia all'andata che al ritorno, non è banale una scelta del genere per un settore giovanile. Abbiamo giocato in uno stadio vero: è un'avventura che ci ha lasciato ottime sensazioni, abbiamo raccolto meno di quanto dimostrato e ci dà una spinta importante per la crescita dei ragazzi. Al ritorno sarà una partita diversa".

Quanto può aiutare un'avventura del genere nella crescita dei giocatori?

"Tantissimo e sotto tutti gli aspetti. Un'avventura così accresce l'esperienza e le capacità di tutti i singoli. Tutte cose che potranno servire ai ragazzi un domani, quando saranno tra i grandi".

