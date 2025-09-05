RFV Nosotti: "Kean-Retegui si può e al viola farà bene giocare, sentirsi coccolato"

Il giornalista di Sky Marco Nosotti è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Tempi supplementari" per parlare della Nazionale di Gattuso stasera al debutto con Moise Kean possibile titolare con Retegui: "La rifinitura a Zingonia va in quella direzione, con 4 attaccanti. Si difende a 4, si costruisce a 3 con due mediani e cinque giocatori offensivi. Comunque sia dovrà essere una squadra che sta su e che riaggredisce"

Moise Kean ti convince da ibrido? "Chiamiamolo sotto punta o uno che affianca. In Nazionale esordì in Nazionale giocando e segnando esterno per poi accentrarsi, ha il senso della profondità e può fare tutti i ruoli, facendo reparto da solo o con un'altra punta come Retegui. Quest'ultimo è cresciuto con Gasperini nell'aiutare la squadra anche fuori area. A Kean farà bene giocare, essere coccolato come ha fatto bene lo scorso anno la Fiorentina".

Cosa pensa del mercato della Fiorentina e del suo blocco azzurro? "Il mercato mi è piaciuto, agli italiani giovani vanno date le opportunità, sono importanti. Gli stranieri vanno e vengono, pochi lasciano il segno. Mi piace Piccoli, che può giocare con Kean, e mi piace Dzeko. Secondo me è stato un mercato coerente e il gruppo è in mano ad un tecnico bravo. Pioli si è sempre confrontato ed è cresciuto e nelle sue esperienze si è vista subito la sua mano. Non so se a Firenze dove è già stato, ma io credo proprio di sì, sarà un valore aggiunto"