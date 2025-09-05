RFV Benelli: "Mercato viola convincente. Mi aspetto di più da Gudmundsson"

L'ex oro olimpico e tifoso viola, Andrea Benelli, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio". Queste le sue parole su cosa lo ha convinto di più in questo avvio di stagione della Fiorentina: "Mi ha convinto il mercato, sono stati confermati giocatori di alto livello e sono stati fatti acquisti importanti. Purtroppo le prime uscite non sono state buone, anzi un po' noiose, sullo stile di quello che si è visto lo scorso anno quando si facevano dei punti ma non ci si divertiva. Ora toccherà a Pioli trovare la quadra, dal mercato manca un centrocampista. L'uomo che davanti deve trovare la giocata è sicuramente Gudmundsson, da lui mi aspetto di più, deve entrare di più nel vivo del gioco e fare la giocata che sorprende le difese, soprattutto quando si trova di fronte a se difese chiuse. La mia speranza è sempre quella di vedere una Fiorentina che ci possa dare soddisfazioni attraverso il bel gioco. Il calcio è sceso molto di livello in Italia, giocatori come Batistuta e Rui Costa non ci sono più non solo nella Fiorentina ma neanche in tutta la Serie A".

Su Stefano Pioli: "E' un tecnico che può essere idoneo a questa squadra e questa società. E' un personaggio serio e credibile che ha già dimostrato di poter fare bene ad alti livelli con il Milan".

