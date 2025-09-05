RFV Fattori sul mercato della Fiorentina: "Base già buona, riempite caselle mancanti e portate alternative importanti"

L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina ed opinionista di Radio FirenzeViola, Sauro Fattori, durante "Garrisca al Vento" si è espresso sul mercato della Fiorentina: "L'organico era quasi a posto e le caselle mancanti sono state riempite, poi vedremo come. Chi la rivelazione del mercato per me? A parte Fazzini che sapete piacermi, spero Piccoli e soprattutto Nicolussi Caviglia visto che a centrocampo ora ha 4-5 titolari importanti e dunque ci sono alternative".

Più facce della Fiorentina con il mercato? "Dobbiamo smettere di pensare che chi viene dal mercato faccia il titolare perché abbiamo bisogno anche di alternative. E averne 14-15 di titolari fa crescere la squadra. Non siamo ancora una grande squadra, ma cerco di essere ottimista e già dal prossimo sabato iniziano gli esami importanti, a partire dal Napoli. Dobbiamo essere noi a determinare se abbiamo ambizioni di entrare tra le prime sei, e io non mi allargo oltre, dobbiamo fare risultato positivo con queste grandi squadre. I due pareggi sono arrivati in realtà come frutto di prove, come il centrocampo a due che credo non sia sostenibile. Poi va visto come va con i tre davanti ora che c'è Piccoli"