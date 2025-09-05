I numeri di maglia dell'Italia, Kean prenderà la numero 11

Questa sera alle 20:45 la nuova Italia di Gennaro Gattuso farà il suo esordio contro l'Estonia in un match valido per le qualificazioni al prossimo mondiale in programma la prossima estate tra Messico, Stati Uniti e Canada. Gli azzurri hanno diramato la lista dei 23 convocati, saranno in tribuna Maldini, Fabbian, Leoni e Carnesecchi, con i relativi numeri di maglia. Moise Kean, l'unico calciatore gigliato presente in lista prenderà la maglia numero 11. Sulle spalle di Retegui la numero 9, mentre a Raspadori, nuovo acquisto dell'Atletico Madrid, la 10. Di seguito tutti i numeri di maglia degli azzurri:

Portieri - Donnarumma 1, Meret 12, Vicario 14

Difensori - Bellanova 2, Dimarco 3, Gatti 4, Calafiori 13, Cambiaso 19, Bastoni 21, Di Lorenzo 22, Mancini 23

Centrocampisti - Locatelli 5, Rovella 6, Tonali 8, Frattesi 16, Orsolini 17, Barella 18

Attaccanti - Politano 7, Retegui 9, Raspadori 10, Kean 11, Pio Esposito 15, Zaccagni 20