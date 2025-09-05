Bianco si presenta: "Essere al Paok un onore, spero in un trofeo qui"

vedi letture

Il centrocampista della Fiorentina in prestito al Paok, Alessandro Bianco, si è presentato così ai nuovi tifosi: "Essere al paok che è un grande club è un onore per me e non vedo l'ora di iniziare. Sono molto emozionato perché per me è una nuova avventura non solo calcistica ma anche personale. Ho molti amici che giocano qui in Grecia e mi hanno parlato bene della squadra, del campionato e dell'ambiente e sono andato a cercare i video dei tifosi su YouTube. Non ci è voluto molto per convincermi.

Questa sarà la mia prima esperienza a livello europeo perciò vorrei andare possibile e giocare il maggior numero di gare possibili in Europa League. Credo che l'obiettivo della squadra sia vincere il campionato perciò spero di alzare un trofeo con questa maglia. A chi mi ispiro? A Barella, che mi piace per le sue caratteristiche".