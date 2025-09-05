Montella polemico con Massa dopo un'espulsione: "Dominavamo prima del suo rosso"

vedi letture

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, dopo la vittoria della sua Nazionale di ieri sera contro la Georgia è stato polemico con l'arbitro Davide Massa, direttore di gara del match con cui ha avuto da ridire l'ex allenatore della Fiorentina per la decisione di espellere Baris Yilmaz al 71', quando la Turchia stava vincendo 3-1.

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Siamo rimasti in 10 uomini, ma fino a quel momento stavamo giocando noi, ed è stata una partita che abbiamo dominato. Poi, in una situazione sfortunata, Barış ha ricevuto un cartellino rosso. Non c'è alcuna colpa per il Barış a mio avviso. Al contrario, purtroppo, queste cose succedono nel calcio. Barış è un giocatore che si sacrifica sempre per la squadra, corre, lotta e dà il massimo. È così che ci siamo preparati. Guardando alle ultime partite, li abbiamo visti arretrare un centrocampista e costruire il gioco. Li abbiamo visti tenere in gioco il terzino sinistro. Quindi, non è successo nulla al di fuori della nostra preparazione". Questa la situazione del girone di qualificazione al Mondiale:

Gruppo E

Georgia - Turchia 2-3

Bulgaria - Spagna 0-3

Classifica

Spagna 3

Turchia 3

Georgia 0

Bulgaria 0