Stadio, corsa contro il tempo per ricostruire la Fiesole. C'è la variante ma non i tempi

Ieri pomeriggio è stata approvata dalla giunta del Comune di Firenze la variante ai lavori di ammodernamento dello stadio Franchi, per consentire alla Fiorentina di restare a giocare nella sua storica casa per tutta la durata degli interventi. Nella stagione in corso, come già annunciato da mesi, i cantieri si concentreranno nelle aree già interessate dai lavori (curva Fiesole, più adiacenti parti di Maratona e Tribuna), come emerge da una nota di Palazzo Vecchio, dove però ancora non c’è alcun riferimento ai tempi di esecuzione delle opere da realizzare. A tornare sull'argomento è il Corriere Fiorentino, scrivendo che si tratta di ultimare la costruzione della nuova Fiesole e riqualificare le zone adiacenti, compresi i parterre e la riprofilatura della Maratona (per sedute più spaziose).

L’obiettivo dichiarato in passato fu quello di avere questa parte di stadio a disposizione del pubblico in tempo per festeggiare il centenario della Fiorentina che cadrà a fine agosto 2026, tra meno di un anno, con una capienza provvisoria di circa 35 mila posti, contro i 24.786 attuali. Una corsa contro il tempo, perché i setti a sostegno delle gradinate della Fiesole sono ancora lontani dall’essere edificati e solo una volta fatte certe strutture si potrà iniziare a montare la copertura. Un’operazione complicata dal fatto che le macchine operatrici lavoreranno principalmente dall’esterno dell’impianto (il progetto iniziale che prevedeva di lavorare senza le partite dei viola dalla stagione 2024-25, contemplava di posizionare le gru sul terreno di gioco). Inoltre una volta completate le opere previste, devono essere effettuati i collaudi per poi ottenere tutte le autorizzazioni per l’apertura al pubblico. Faldoni di documenti che per essere redatti e ottenere i nullaosta necessitano di mesi, non settimane.