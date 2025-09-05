Radio FirenzeViola, in diretta ancora a lungo: si prosegue con "Viola Amore Mio"

Oggi alle 11:57Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” di Lorenzo Marucci.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Dario Baldi, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà Niccolò Santi e Niccolò Righi per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Chiara Bevilacqua e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata verrà chiuso da "Extra Viola", trasmissione in collaborazione con RTV38, che andrà in onda dalle 21:00 alle 21:30.

