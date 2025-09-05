Radio FirenzeViola, dalle 14:00 "Palla al Centro" speciale sui lavori al Franchi

Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Dalle 14:00 alle 16:00, in onda anche sulle frequenze di LadyRadio, ci sarà un “Palla al centro” speciale dedicato ai lavori di restyling dello stadio Franchi, con Tommaso Loreto, Dario Baldi e Donato Mongatti in studio. Dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà Niccolò Santi e Niccolò Righi per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Chiara Bevilacqua e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata verrà chiuso da "Extra Viola", trasmissione in collaborazione con RTV38, che andrà in onda dalle 21:00 alle 21:30.

Per interagire con noi, scrivici al 348 751 3933 o chiamaci allo 055 77 111 71. Per ascoltarci CLICCA QUI!