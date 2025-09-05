Radio FirenzeViola, dalle 14:00 "Palla al Centro" speciale sui lavori al Franchi
Prosegue ancora a lungo la giornata di Radio FirenzeViola. Dalle 14:00 alle 16:00, in onda anche sulle frequenze di LadyRadio, ci sarà un “Palla al centro” speciale dedicato ai lavori di restyling dello stadio Franchi, con Tommaso Loreto, Dario Baldi e Donato Mongatti in studio. Dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà Niccolò Santi e Niccolò Righi per "I tempi supplementari". Dalle 17:00 alle 19:00 Chiara Bevilacqua e Sauro Fattori vi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”. Il palinsesto di giornata verrà chiuso da "Extra Viola", trasmissione in collaborazione con RTV38, che andrà in onda dalle 21:00 alle 21:30.
Cinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…di Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoLa sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
