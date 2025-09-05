RFV Federico Orso: "La legge per gli Stadi c'è. Il problema non è burocratico ma economico-politico"

vedi letture

Federico Orso, avvocato esperto di diritto dello sport nonché professore di diritto amministrativo all'Università di Firenze, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la diretta di "Palla al Centro". Queste le sue dichiarazioni:

Come avrà letto in questi giorni c'è la sensazione che oltre che i costi anche i tempi rischiano di diventare un problema, la curva per il 2026 sembrerebbe un miraggio

"Si sta cercando di finire con i fondi a disposizione la curva Fiesole e parte della Maratona. Può succedere che si vada lunghi con i tempi, come in tutte le ristrutturazioni. Il problema grosso e irrisolto rimane ciò che si farà dopo, quello è un mistero. Al momento sembra che si continui sulla strada del progetto portato avanti esclusivamente con risorse pubbliche. Sembra una suggestione giornalistica il fatto che investirà la Fiorentina perché non mi sembra che ci siano passi avanti da parte della società viola".

Si può essere ottimisti su Firenze per EURO2032?

"Bisogna sempre essere ottimisti, sfaterei il mito della legge ad hoc che sblocca i procedimenti perché è un po' un luogo comune che nasce dall'idea che in italia gli stadi non si facciano perché non c'è una legge per semplificare i nodi burocratici. Nel caso degli impianti sportivi la legge c'è e semplifica in realtà il procedimento. Sto seguendo la ristrutturazione del Castellani e, seppur con alcuni limiti e problemi, c'è una legge che consente di fare le cose veloce e fatte bene. In Italia in realtà il problema più che burocratico è politico, a Firenze non c'è stata intesa inizialmente tra l'amministrazione comunale e la Fiorentina. Anche a livello economico visto che è stato imposto al Comune di spezzare il progetto in due o tre lotti. Nel caso degli stadi il problema non è la legge, spesso il problema è politico e economico".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA