Calo di rendimento per Kean? No, Moise è sempre il più pericoloso in Serie A

Il campionato è appena iniziato, si sono giocate solamente due gare, e il fatto che Moise Kean, secondo miglior marcatore della scorsa stagione in Serie A con 19 gol, sia rimasto a secco di reti, fa già molto scalpore. Il bomber viola infatti è l'attaccante da tutti maggiormente accreditato come vincitore della classifica di capocannoniere per questo campionato e ovviamente vederlo ancora fermo a quota zero nella casella dei gol fatti potrebbe iniziare a far salire qualche dubbio sulle sue prospettive per questa annata.

Iniziamo però subito a dissipare le nuvole attorno al rendimento futuro dell'attaccante della Fiorentina e lo facciamo grazie all'aiuto di alcune statistiche. Kean infatti in queste due prime giornate di Serie A è risultato essere primo in due categorie di dati che ci fanno capire come il classe 2000 sia a secco di gol non perché non sia più in grado di costruirsi le azioni per arrivare al tiro o perché si stia muovendo male nel nuovo sistema di gioco di Stefano Pioli, ma piuttosto per una sua mancanza di incisività sotto porta.

Moise infatti è primo con un valore di 0,95 tra i giocatori di Serie A sia per gli ormai ben noti Xg per 90' minuti (gol attesi di un giocatore calcolati su un periodo di 90 minuti di gioco che quantificano la qualità e la quantità delle occasioni da gol create), ma anche primo con un dato di 1,9 per gol segnati attesi. Insomma il fatto che Kean ancora non sia andato a segno in questo campionato (e più in generale in questo avvio di stagione) non deve assolutamente far preoccupare, visto che stiamo comunque parlando dati alla mano del giocatore attualmente più pericoloso del nostro campionato.