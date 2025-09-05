Bonaventura, nostalgia d'Italia: si allena in Versilia e cerca squadra, altrimenti potrebbe smettere

Anche con la sessione chiusa, il mercato non dorme mai e rimane al centro dell'attenzione del mondo del calcio. Tuttosport, a tal proposito, torna oggi su quei calciatori che sono ancora in cerca di squadra (perché svincolati o perché attenti ai campionati in cui c'è ancora la campagna trasferimenti aperta) e cita Giacomo Bonaventura, ex centrocampista viola che ha scelto di non rinnovare con l’Al Shabab: Jack e la famiglia, infatti, desiderano rientrare in Italia. Troppo forte la nostalgia per il nostro paese e così ora l’ex Milan e Fiorentina si allena in Versilia, sperando che il telefonino squilli presto.

Altrimenti non è da escludere che possa decidere di appendere i fatidici scarpini al chiodo con un anno d’anticipo rispetto ai programmi.