RFV Casini: "Puntiamo ad Euro 2032. L'Amministrazione non illuda la Curva Fiesole per il centenario"

vedi letture

Francesco Casini, ex Sindaco di Bagno a Ripoli e Consigliere Comunale di Firenze, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro per parlare della situazione lavori dello Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Ad una settimana dal ritorno allo stadio che scenario ci troveremo davanti e cosa aspettarsi per il centenario?

"Noi dicevamo da anni che i tempi sarebbero stati lunghi, entro il 2026 saranno spese le risorse che derivano dal PNRR ma non si completerà l'impianto. Contro il Napoli lo stadio sarà un cantiere, la tribuna sarà un po' riqualificata, specialmente per quel che riguarda la pensilina. È una fase di lavorazione propedeutica per l'inserimento dei prefabbricati che in breve tempo faranno sì che si veda qualcosa di più sostanzioso. Se lo stadio l'avesse fatto la Fiorentina sarebbe quasi concluso ma indietro non si torna. Speriamo che Firenze entri nel circuito di EURO 2032. Speriamo, anche, che il Comune e Rocco Commisso trovino un accordo per trovare i fondi necessari per concludere l'impianto. Credo che, per vederlo concluso, bisognerà aspettare il 2032. Per il 2026 l'Amministrazione non deve illudere la Curva Fiesole, sarà difficile che sia pronta per il centenario".

Dario Nardella sulla questione Stadio replicava spesso, la nuova Sindaca, invece, ha un atteggiamento diametricalmente opposto. Come mai questo cambio di rotta?

"Penso che ognuno abbia il suo stile nel proprio impegno e nel proprio lavoro. Dario era un ottimo comunicatore, io, però, avrei lavorato per far sì che lo Stadio lo facesse la Fiorentina perché i lavori pubblici in Italia sono molto lunghi e poi perché avrei investito le risorse in altre cose utili in Città. La nuova Sindaca deve affrontare la sfida di realizzarlo il progetto che è molto più difficile che avviarlo. Fa bene la Sindaca Funaro a non fare molti annunci, su questa partita io l'aiuterò e mi farò trovare sempre pronto".