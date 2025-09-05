RFV Orlando: "Kean, un campione. Gud, devi essere più decisivo. Fiducia in Pioli"

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la diretta di ViolaAmoreMio.

La Fiorentina non è sembrata ancora in forma. Influisce il ritiro a Firenze?

"La Fiorentina in questo momento non sta bene, sta andando più piano delle altre squadre, la preparazione a Firenze e non in montagna condiziona, ci sarà un motivo se ci vanno tutte. Per il gioco di Pioli la squadra deve fare la partita, deve essere aggressiva. Ancora non è nelle migliori condizioni infatti sta faticando. Però, come è successo anche nella passata stagione, è solo una questione di tempo. Tra un mesetto la squadra sarà in perfette condizioni. Poi, però, ti ritroverai un po' indietro in classifica e tornano in mente i due punti buttati a Cagliari perché a Torino il pareggio ci sta. Bisogna solo lavorare, Pioli e il suo staff sono preparati. Già dalla prossima partita con il Napoli mi aspetto una Fiorentina più aggressiva".

Kean stasera sarà impegnato con la Nazionale, gol da ritrovare?

"Assolutamente sì, un attaccante si nutre di gol, è stato sfortunato a Cagliari,e fortunatamente a Torino è stato fischiato il fallo di Ranieri sul colpo di testa di Gosens. Lui, però, è un campione, spero che sboccerà nuovamente già dalla partita con il Napoli. Vedremo se con il Napoli rigiocherà insieme con Piccoli. Credo che ancora ci sia da lavorare ma in futuro sicuramente potranno trovare un'intesa ma non nel 3-4-1-2 ma nel 3-5-2 sfruttando gli inserimenti di Fagioli e Sohm e i cross di Dodo e Gosens. Mi sembrerebbe azzardato affrontare il Napoli con due centrocampisti, visto il loro centrocampo. Quando la squadra starà bene allora sarà un altro tipo di calcio e potrà tornare a schierare il 3-4-1-2".

Se si passasse al 3-5-2 con Kean-Piccoli, che si fa con Gudmundsson e Fazzini?

"Spero di essere smentito ma Gudmundsson non mi fa impazzire, grandi aspettative, si parla sempre di Genova, ma l'anno scorso ha fatto troppo poco. In quel ruolo lì devi essere più decisivo, devi saltare l'uomo con più facilità, lui vede la porta ma sta giocando a 60 metri, troppo lontano. Fazzini, in quel ruolo lì, lo vedo già meglio di Gudmundsson. Anche Fagioli, però, deve salire di rendimento, ma è fermo, non tira, non fa assist. Anche da lui ci si aspetta qualità. Fazzini lo vedo sia al posto di Gud che come mezzala al posto di Fagioli. Non mi stupirei se vedessi in campo Fazzini con il Napoli".

Si può escludere la difesa a quattro?

Tutto dipende dai risultati. Pioli ha fatto capire che giocherà sempre tre. Non vuole rinunciare alla spinta di Dodo e Gosens sulla fascia. Per il momento non abbiamo visto né una bella Fiorentina né un'idea di gioco, ma ci dobbiamo fidare del Mister, credo sia una questione di preparazione e di tempo. Questa squadra si è rinforzata, deve solo iniziare a fare punti".