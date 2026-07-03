RFV Grassia: "Thorstvedt? Per riportare la Fiorentina in alto servono altri identikit"

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Filippo Grassia, giornalista di Rai Sport, è intervenuto a "Viola amore mio", su Radio FirenzeViola, per parlare di mercato e in particolare di Thorstvedt e dell'interesse da parte della Premier League per Fagioli: "Penso che non sarebbe corretto vendere Fagioli a meno che non arrivi un giocatore di livello nella sua posizione di campo. Vedo Thorstvedt più come un interno che come play. Credo che Fagioli abbia trovato un suo equilibrio interiore a Firenze dopo le vicende che lo hanno colpito e tormentato. Ha dimostrato di essere in crescita e di avere acquisito una buona personalità per prendere in mano il controcampo viola. Thorstvedt, invece, si andrebbe ad aggiungere agli Ndour e ai Mandragora. Non lo vedo come un giocatore che farebbe la differenza lì in mezzo".

Inoltre la Fiorentina ha riscattato Fabbian e Brescianini.

"Penso che Fabbian potrebbe entrare nella trattativa Thorstvedt mentre Brescianini penso sia destinato a rimanere. Quando furono acquistati a gennaio sembrava già al tempi che uno dei due fosse di troppo. Sarebbe stato meglio acquistare un mediano alla Henderson, forte nella conquista del pallone, nel pressing. Sotto quest'aspetto Thorstvedt da garanzie, però, se vogliamo riportare la Fiorentina tra le prime 6-7 squadre d'Italia, servono altri identikit".

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