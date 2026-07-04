Koleosho-Fiorentina, ci siamo. 11 mln al Burnley, a disposizione per il ritiro

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La Fiorentina è vicina a chiudere l'acquisto di Luca Koleosho, esterno offensivo classe 2004 del Burnley, destinato a rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Fabio Grosso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club viola ha presentato un'offerta da circa 11 milioni di euro e ha raggiunto un'intesa di massima con la società inglese. Il giocatore avrebbe ormai dato il proprio assenso al trasferimento e dovrebbe essere a disposizione fin dall'inizio del ritiro estivo, rappresentando un rinforzo importante per il 4-3-3 del nuovo tecnico.

Reduce dall'esperienza in prestito al Paris FC, Koleosho è considerato un profilo giovane e di prospettiva, perfettamente in linea con la strategia di mercato della Fiorentina. L'esterno, che può giocare su entrambe le fasce offensive, era seguito anche dal club francese, ma i viola sembrano aver superato la concorrenza. Per il giocatore, in possesso di quattro cittadinanze e finora mai protagonista in Serie A, sarebbe il primo approdo nel campionato italiano.