Calciomercato Oltre a Thorstvedt piace Oulai: aria di rivoluzione a centrocampo, pochi intoccabili

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Non solo Thorstvedt, piace Oulai: c'è la sensazione che la Fiorentina rivoluzionerà il centrocampo. Pochi intoccabili in mediana

C’è aria di rivoluzione a centrocampo. Tanto per cominciare la Fiorentina sta insidiando il Sassuolo per aggiudicarsi il cartellino di Kristian Thorstvedt, seguito da almeno due anni e pupillo dell’attuale allenatore viola Fabio Grosso. In più nelle ultime ore è emerso da Sky l’interesse per il mediano del Trabzonspor Inao Oulai, incontrista che ricopre il ruolo di vertice basso. La richiesta della controparte è alta, 23-25 milioni, ma la Fiorentina sembra intenzionata a trattare pur di affondare il colpo.

Il centrocampo è ingolfato

Tanta carne alla brace, ed è pur vero che tra il dire e il fare c’è di mezzo il famoso mare. Ciò nonostante viene da chiedersi cosa ne sarà della quantità innumerevole di centrocampisti che compone l'organico. Non ci riferiamo solo ai prestiti di rientro - Richardson, Sohm (può andare al Sassuolo per Thorstvedt), Barak, Bianco, Infantino, Amatucci, Harder - ma anche ai giocatori già presenti in rosa e che in potenza sarebbero classificati come titolari o comunque centrali nel progetto.

Nessuno è intoccabile?

Se però la Fiorentina è alla ricerca di nuovi centrocampisti vuol dire che ci sono pochi intoccabili. Vengono in mente i vari Brescianini, Fabbian, Mandragora, Fagioli. Quest’ultimo è ad esempio considerato un profilo di alto livello ma non indispensabile nelle idee dell’allenatore. Ecco che i vari rumors di mercato invitano a riflettere sulla possibilità che il centrocampo del prossimo anno subisca una sorta di ricostruzione, se non addirittura una rivoluzione. Il mercato viola è entrato nel vivo.