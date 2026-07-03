RFV Cavaliere elogia Pongracic: "Ottimo mondiale. Ha dimostrato di essere un giocatore di livello"

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Vincenzo Cavaliere, intermediario di mercato ed esperto di calcio croato, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi Si Compra" per parlare di Marin Pongracic e dell'eliminazione della sua Croazia: "L'eliminazione di ieri presenta un grandissimo dolore, perché fa veramente specie vedere una Croazia che domina il Portogallo, che, sulla carta, è una squadra superiore se parliamo di individualità. Il modo in cui la Croazia è uscita è veramente doloroso. Io vivo in Croazia e ieri sera è stata una tragedia, cioè io ho visto proprio grandi e bambini piangere. Se esci con una squadra che è superiore a te, accetti la sconfitta, mentre in questo modo è veramente brutto. Il gol di Ramos poi è stata proprio una disattenzione difensiva tra Pongracic e Gvardiol, mentre il gol annullato ci sta e non ci sta perché il la tecnologia dice che che Matanovic ha toccato il pallone, anche se si vede che non ha cambiato direzione. Comunque è è un ciclo sì che finisce, adezzo la Coriazia dovrà ricostruirsi. Nei prossimi mondiali non ci saranno Perisic, Modric, Kramaric. Si chiuderà il ciclo, quindi, di una grandissima Croazia che è stata protagonista negli ultimi tre mondiali".

Il suo giudizio sul Mondiale di Pongracic?

"Mi è piaciuto. Ieri ha fatto una partita importante, sempre presente, ha anche spinto la squadra da dietro per permettergli di uscire dall'area di rigore. Sul gol di Ramos credo che l'errore maggiore sia stato di Gvardiol perchè era dietro all'ataccante e poteva posizionarsi meglio con il corpo. Pongracic invece non poteva vedere l'inserimento. Il difensore viola, però, secondo me, ha dimostrato di essere un giocatore di alto livello. Ha fatto un monduale veramente buono".

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