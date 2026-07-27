RFV Sauro Fattori: "Koleosho o Cancellieri non ti fanno fare il salto di qualità"

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Nel lunedì di Radio FirenzeViola spazio a Sauro Fattori. L'ex attaccante della Fiorentina ha parlato così del momento in casa viola: "In questo momento come esterni c'è soltanto Gudmundsson, così è dura. Dovranno perdere tre esterni, di cui due più forti di Gud. Sento i nomi: Koleosho, Cancellieri...non certo fenomeni secondo me.

E sull'attacco ci sono gli stessi dubbi. Si parla di Lucca, Pinamonti…Pinamonti è come Piccoli, un buon centravanti, ma se viene qui lo trattiamo come Piccoli. Kean? Costa tanto, anche a livello di ingaggio. Son convinto che poi alla fine qualcuno lo prenderà, ma tutelandosi sulle tantissime incognite, fisiche e comportamentali. Perché c'è da capire se è sano fisicamente, quanti dischi farà…ne ha tanti di aspetti che spingono un club a non pensare subito a lui. C'è il Como su di lui e in questo momento il Como è molto più attrattivo della Fiorentina, è logico. In generale, se partisse, non sarà facile sostituire Kean, perché Firenze è una piazza particolare, come pressione siamo quasi a livelli di Inter e Milan e quindi non è per tutti. Per questo anche giocatori bravi qui possono fallire.

Atta è un ottimo giocatore, ma da solo però non può fare molto, serve come sempre un contesto di squadra. E la squadra ancora si sta formando, difficile capire cosa succederà perché se prendono due esterni alti di livello le prospettive cambiano".