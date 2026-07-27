RFV Berni: "Ok la cessione di Comuzzo. Tanto il Torino non lo riscatterà mai"

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L'ex difensore viola ha parlato dell'imminente cessione di Pietro Comuzzo al Torino ricordando anche le prestazioni del difensore nell'ultima stagione

Fabrizio Berni, ex difensore tra le altra anche della Fiorentina, ha parlato della possibile cessione di Comuzzo al Torino nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola: "Se Comuzzo lo danno al Torino in prestito con un diritto da 20 milioni, che è una cifra che non verrà mai pagata, l'operazione ha una sua logica. Penso che sia un'operazione utile sia per il ragazzo che per la Fiorentina. Lui deve ritrovare se stesso dopo un'annata dove ha presentato una sequela di errori che gli hanno fatto perdere sicurezza. Lui deve riacquistarla e poi tornare in viola. E' sempre più facile esordire che confermare le premesse. Sono convinto che il Torino non pagherà mai quella cifra per il riscatto, quindi penso che sia un buon affare. Poi dico anche che se fosse rimasto alla Fiorentina, sarebbe rimasto come quinto difensore e quindi sarebbe rimasto a guardare gli altri. Il ruolo e la maglia però se la dovrà conquistare anche al Torino, non c'è niente di scontato in vista della prossima stagione".

"Se penso al Comuzzo delle prime apparizioni, io avevo visto un grande calciatore. In una partita contro il Napoli mi fece pensare al nuovo Nesta. Poi però ha dimostrato molte incertezze. Penso che sia molto fragile caratterialmente. Non ha ancora la scorza dura per affrontare un campionato. Non dimentichiamoci anche dell'offerta che lo ha destabilizzato. Se si mette tutto insieme, la scorsa stagione è stata un crollo verticale. E' un ragazzo da ritrovarsi. Questa tappa a Torino potrà dargli il metro della sua effettiva forza, sia tecnica che fisica che caratteriale".

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