RFV Natali: "Paratici ha il portafoglio per fare una grande squadra. Viery ha potenziale"

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L'ex difensore viola Cesare Natali ha parlato a Radio FirenzeViola del mercato ma anche dei nuovi difensori acquistati da Paratici

Cesare Natali, ex difensore della Fiorentina, ha parlato della squadra che sta nascendo nel corso del "Viola Weekend" su Radio FirenzeViola: "Oggettivamente è l'unica squadra che ha fatto mercato investendo soldi e comprando giocatori interessanti per le richieste di Grosso. Paratici credo che abbia avuto il via libera dopo aver preso la squadra in una situazione complicata. Penso che abbia avuto la garanzia di poter mettere mano al club portando avanti le proprie idee con un bel portafoglio a disposizione. Il campo darà il suo giudizio finale ma la squadra sarà assolutamente competitiva.

Come valuta i difensori della Fiorentina?

"I giocatori che rientrano in Italia dopo un'esperienza in Premier come Dragusin, portano una maturità e una qualità diversa. È un giocatore forte. Viery? Ricordo che ai miei tempi, Mihajlovic inserì giocatori immediatamente senza fare troppo caso all'età o dalla provenienza. Se ci sono giocatori forti, un allenatore li manda subito in campo. Accanto a me a quei tempi giocava Nastasic e non ci furono problemi a lanciarlo. Penso sia un giocatore dal potenziale importante e non penso avranno problemi a inserirlo tra i titolari".

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