Calciomercato CSC Flash, ritorno di fiamma per Thorstvedt. Stasera Comuzzo a Torino

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Consueto appuntamento con il con il nostro "Chi si compra? Flash!": ritorno di fiamma per Thorstvedt. Stasera Comuzzo a Torino

Nuovo appuntamento con il "Chi si compra? Flash!", la pillola di calciomercato a cura della redazione di FirenzeViola.it.

Offensiva per Thostvedt

La Fiorentina ci riprova per Kristian Thostvedt, il Sassuolo può convincersi ad accettare una contropartita per ultimare il trasferimento del norvegese che vuole la maglia viola: piace Marco Brescianini.

Comuzzo stasera a Torino

Pietro Comuzzo stasera sarà a Torino dove domani sosterrà le visite mediche e apporrà la firma sul nuovo contratto da un anno più quattro.

Joao Mario in stallo

Piccolo allenamento per Joao Mario alla Fiorentina: sembra che la Juve preferisca una formula più ‘sicura’ e quindi la cessione a titolo definitivo. Da capire gli eventuali sviluppi.

Mastantuono tra mille difficoltà

Il Real Madrid valuterà se far uscire o meno Franco Mastantuono. In caso succeda, si faranno avanti tante big. La Viola può fare leva, al massimo, sui buoni uffici di Paratici coi blancos.

Kean, Pellegrino, Pinamonti: il punto

Moise Kean resta nelle mire del Como e incassa il sondaggio di Lipsia. Se l’attaccante partirà, la Fiorentina potrà provare ad accelerare per Pellegrino del Parma oppure Pinamonti del Sassuolo.

Moreno e Sohm verso il Venezia

Il Venezia è interessato a Matias Moreno: si può fare per 8 milioni più il 50% sulla futura rivendita. I lagunari sono interessati a un altro viola: si tratta di Simon Sohm che è alla ricerca di una sistemazione.