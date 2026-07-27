Il Caffè Nero Bollente: "Comuzzo bocciato, la scelta della Fiorentina è pericolosa"

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Nel suo consueto "Caffè nero bollente" su Radio FirenzeViola, in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato di Pietro Comuzzo e della probabile cessione del difensore al Torino: "Un anno fa dibattevamo ferocemente sul suo eventuale addio in Arabia, oggi è tutto capovolto. Comuzzo è fuori dal progetto e non mi pare abbia trovato un estimatore che porti quegli stessi soldi. Dovrebbe andare al Torino, la sensazione è che la Fiorentina lo abbia bocciato. Resto nel dubbio, credo che i viola stiano facendo una scelta molto pericolosa.

Addirittura Comuzzo era arrivato in Nazionale con Baldini, rinunciamo a un giovane promettente. Ma questo è il calcio, spero di sbagliarmi e che non sia un errore". Qua sotto il video: