RFV Sandro Fratini: "Non mi strapperei i capelli in caso di addio di Kean. Atta gran colpo"

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Il noto imprenditore fiorentino ha fatto il punto sulla nuova squadra che sta costruendo Fabio Paratici ma anche sul mercato in uscita

Sandro Fratini, noto imprenditore e tifoso della Fiorentina, è intervenuto nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo dal mercato estivo e dalla squadra che sta nascendo: "Le sensazioni sono buone perché mi pare che stiano facendo le cose in modo molto professionale. Stanno costruendo la casa dalle fondamenta. Al di là dei giocatori, prendere un allenatore come Andreazzoli per la Primavera è una mossa lungimirante. A me fa piacere vincere un campionato primavera ma mi fa ancora più piacere costruire in casa i giocatori del futuro. Mi pare si stiano muovendo bene in tutti i settori e sono contento di come si muove la società".

Quale acquisto l'ha colpita di più?

"Atta perché mi sembra un grandissimo giocatore. Ha dei colpi che non sono da tutti. Oulai? Anche lui è intrigante".

Centrocampo con i nuovi tre tenori dopo quelli del 2012?

"Penso che la Fiorentina si stia muovendo anche in prospettiva, quindi sia per il presente ma anche per il futuro perché hanno potenzialità".

La questione Kean?

"La sua cessione dipenderà dall'offerta. Con una società che si muove in questo modo, se lo cedono con in mano un sostituto, non mi strappo i capelli se dovesse andare via. Kean è un buonissimo calciatore, però ha qualcosa oltre al campo che non mi convince del tutto. Se arriva un'offerta da 40 milioni non esiterei a cederlo".

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