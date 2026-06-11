RFV Mpasinkatu: "Alla Fiorentina in mezzo serve uno come Sangarè. Ndour lo vedo titolare"

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Malù Mpasinkatu, direttore sportivo ed esperto di calcio internazionale, è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola in occasione della puntata odierna di "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni su alcune delle trattative di mercato riguardanti la Fiorentina: "Napoli su Ndour? Io fossi la Fiorentina terrei il giocatore. A 30 milioni però mi siedo subito per trattare. Il ragazzo ha fiducia ed ha finito in crescendo, dopo essere partito in sordina. Io comunque ripeto, lo terrei e gli darei piena fiducia visto che lo vedo come un potenziale titolare".

Con Ndour e Fagioli, il terzo centrocampista quale deve essere? "Io andrei a cercare un profilo più interditore, uno che ti dà cattiveria agonistica al reparto. Uno che ringhia su tutti i palloni, cosa che nè Fagioli nè Ndour hanno, un po' Mandragora ce l'ha. Sohm o Richardson? Forse il primo potrebbe in qualche modo farlo, ma io andrei su qualcosa di nuovo".

La Juventus su Kessie, potrebbe essere quello il profilo? "Assolutamente si. Io andrei in Premier League al Nottingham dove c'è l'altro della Costa D'Avorio, Sangarè che ha l'esperienza giusta per mettersi il reparto viola sulle spalle a livello di tigna".

Tornerà Richardson, cosa faresti con lui? "La sua è una situazione particolare, vista la perdita del padre. Situazioni così sono difficili per tutti. Il discorso è mentale e non tecnico, i colpi lui li ha. Se ci si crede gli si dà l'opportunità altrimenti in Francia ha lasciato un buon ricordo ed ha mercato".

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