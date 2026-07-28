Calciomercato Lunedì Thorstvedt torna in Italia e la Fiorentina prepara l'ultimo assalto: il punto

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Thorstvedt torna in Italia dopo le vacanze post Mondiale: la Fiorentina prepara l'offerta definitiva, ma molto dipenderà da Brescianini

La Fiorentina è tornata a studiare il dossier Kristian Thorstvedt dopo averlo lasciato da parte per qualche giorno a causa di altre trattative e in attesa del rientro del calciatore dalle ferie post Mondiali. Lunedì il norvegese tornerà in Italia per rispondere alla convocazione del Sassuolo, mantenendo la ferma convinzione di voler lasciare i neroverdi e di proseguire la propria carriera italiana proprio in maglia viola. Tale volontà è già stata espressa a più riprese dal centrocampista nei confronti di Aquilani e del resto della dirigenza emiliana, ma nel frattempo, nella trattativa iniziata ma ancora non portata a conclusione dalle due parti, non sono stati fatti sostanziali passi in avanti.

Al Sassuolo non basterebbe la contropartita Brescianini

Questo perché le richieste del Sassuolo non si fermano alla "semplice" contropartita di Brescianini, giocatore gradito a dirigenti e tecnico, ma coinvolgerebbero anche un investimento economico a completamento dell'offerta. Una valutazione che farebbe schizzare in alto il prezzo del cartellino del norvegese, visto che per i viola quello di Brescianini è di poco inferiore ai 15 milioni di euro. Inoltre ci sarebbe da verificare anche la volontà dello stesso centrocampista, che solo pochi mesi fa aveva lasciato l'Atalanta in cerca di spazio e rilancio, salvo poi trovarsi a disputare un ritiro nel ruolo di terzino sinistro.

Thorstvedt vuole la Fiorentina: ecco perché c'è ottimismo

Intorno all'affare Thorstvedt però, almeno da ambienti vicino al calciatore, si respira un discreto ottimismo, anche per la ferma volontà del norvegese di proseguire il percorso italiano con la Fiorentina. Il problema casomai è che serviranno ancora diversi giorni prima di poter sbloccare la trattativa, costringendo Grosso a fare a meno del primo nome fatto appena arrivato a Bagno a Ripoli. Il tecnico viola però dovrà pazientare, comunque con a disposizione diverse pedine in quel settore di campo per portare avanti il proprio lavoro. La trattativa resta in ogni caso ben avviata e decisamente in piedi e alla fine del mercato è probabile che l'allenatore della Fiorentina possa disporre anche del suo pupillo.