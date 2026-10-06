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Monelli: "Il gol di Ndour come il mio al Napoli? Lui l'ha fatto da più lontano"

Monelli: "Il gol di Ndour come il mio al Napoli? Lui l'ha fatto da più lontano"FirenzeViola.it
Oggi alle 14:15Radio FirenzeViola
di Alessandro Di Nardo

Cher Ndour come Paolo Monelli? La rete da settanta metri del centrocampista dell'Under21 (a segno per due volte nel 6-2 contro la Polonia) a molti ha rievocato la prodezza messa a segno dall'ex attaccante viola il 4 gennaio 1987 in un Fiorentina-Napoli. Lo stesso Monelli, a Radio FirenzeViola, ha parlato di quel gol e non solo: "Anche io ho fatto diversi gol in Under21. Sono contento che gli ascoltatori e i tifosi si ricordino ancora della rete al Napoli.

Quello di Ndour è un gol arrivato da una distanza maggiore, io ero più decentrato e Garella, il portiere del Napoli, era a trenta metri dalla porta. Era una delle ultime azioni e vincevamo, il portiere era fuori dai pali, lo vidi e in un centesimo di secondo provai quella soluzione. Lì è tutto istinto, alzai la testa e calciai subito, non pensi a quello che stai facendo. Da fuori poi magari sembra facile anche quello di Ndour a qualcuno, poi però devi essere lì e avere quell'idea. Il suo poi è stato un calcio pulito e preciso, devi avere anche i piedi per fare una roba del genere".

E sulla crescita di Ndour, Monelli ha detto: "Lui piace tanto agli allenatori perché sa fare tante cose. Ha una struttura fisica importante, fa gol, ne ha fatto un altro di testa ieri e poi appunto è duttile. L'inserimento e la capacità di giocare in più ruoli sono le sue carte vincenti, è un centrocampista moderno".

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