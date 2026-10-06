RFV Monelli: "Il gol di Ndour come il mio al Napoli? Lui l'ha fatto da più lontano"

Cher Ndour come Paolo Monelli? La rete da settanta metri del centrocampista dell'Under21 (a segno per due volte nel 6-2 contro la Polonia) a molti ha rievocato la prodezza messa a segno dall'ex attaccante viola il 4 gennaio 1987 in un Fiorentina-Napoli. Lo stesso Monelli, a Radio FirenzeViola, ha parlato di quel gol e non solo: "Anche io ho fatto diversi gol in Under21. Sono contento che gli ascoltatori e i tifosi si ricordino ancora della rete al Napoli.

Quello di Ndour è un gol arrivato da una distanza maggiore, io ero più decentrato e Garella, il portiere del Napoli, era a trenta metri dalla porta. Era una delle ultime azioni e vincevamo, il portiere era fuori dai pali, lo vidi e in un centesimo di secondo provai quella soluzione. Lì è tutto istinto, alzai la testa e calciai subito, non pensi a quello che stai facendo. Da fuori poi magari sembra facile anche quello di Ndour a qualcuno, poi però devi essere lì e avere quell'idea. Il suo poi è stato un calcio pulito e preciso, devi avere anche i piedi per fare una roba del genere".

E sulla crescita di Ndour, Monelli ha detto: "Lui piace tanto agli allenatori perché sa fare tante cose. Ha una struttura fisica importante, fa gol, ne ha fatto un altro di testa ieri e poi appunto è duttile. L'inserimento e la capacità di giocare in più ruoli sono le sue carte vincenti, è un centrocampista moderno".

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