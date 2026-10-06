RFV Lo Monaco: "Fagioli non può fare la mezzala. Mastantuono titolare col Genoa? Dipende dall'alimentazione"

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni: "Secondo me la Fiorentina ha il miglior settore giovanile in Italia. Ha tirato fuori tanti talenti: Lucchesi, Favasuli, Bianco, Amatucci, Kouadio e tanti altri. Sono tutti ragazzi di valore che ti potrebbero abbassare le spese, non saresti costretto a pagare per i loro cartellini. Io penso che ora con Paratici adesso ci sarà un'attenzione diversa alla Primavera. Mi auguro che Croci abbia un trattamento diverso".

Sul centrocampo della Fiorentina:

"Io su Fagioli la penso come Vanoli: deve stare davanti alla difesa perché non ha i tempi e l'inserimento della mezzala, la mezzala è Ndour, è Atta, non Fagioli. Con Ndour e Atta mezzali e Fagioli in mezzo la Fiorentina è messa alla grande, in più hai un'alternativa come Oulai. Lì la Fiorentina ha giocatori di assoluto livello, si tratta solo di creare una chimica di reparto".

Lei conosce bene gli argentini: pensa che Mastantuono possa recuperare dopo gli impegni in Nazionale ed esserci sabato col Genoa?

"Il problema loro non è il viaggio, ma l'alimentazione. Tornano lì in Argentina e mangiano un sacco di carne rossa, fanno tante grigliate e quello massacra il corpo. Non c'entra nulla il viaggio e il fuso orario, dipende tutto dall'alimentazione".

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