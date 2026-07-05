RFV Moggi "scommette" sulla Fiorentina di Paratici e Viery: il video di FV

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Alessandro Moggi, noto agente che ogni anno organizza eventi di beneficenza in Versilia come appunto "United for Meyer" ieri sera, a margine ha parlato anche del mercato e delle prospettive della Fiorentina. Soprattutto ha parlato bene del primo acquisto viola, Viery: "Conoscendolo, è un ottimo calciatore e quindi, da un punto di vista del mercato, la Fiorentina ha fatto senza dubbio un ottimo acquisto, anche in prospettiva. Credo che questa sia una buona base di partenza per un mercato sicuramente molto interessante. D'altra parte anche i nomi che si leggono in questi giorni lo testimoniano".

C'è qualche giocatore della Fiorentina che considera sul mercato in uscita?

"Dipende. Se la Fiorentina è ambiziosa, i giocatori più importanti, come Kean, probabilmente non sono in uscita. Poi è evidente che io vengo da una scuola secondo la quale tutti i giocatori sono in vendita, naturalmente a fronte di condizioni economiche vantaggiose. Tutti sono importanti, ma nessuno è indispensabile. Quello che va privilegiato è sempre l'aspetto di squadra, prima di quello individuale".

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