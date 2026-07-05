Dagli inviati "United for Meyer", da Giuntoli ad Ausilio tutti presenti in Versilia per beneficenza

vedi letture

I grandi assenti sono stati Fabio Paratici, Giovanni Carnevali (indaffarato per il mercato) e Giovanni Manna ma ieri sera i protagonisti del calciomercato si sono tutti spostati in Versilia, per uno scopo anche benefico. Addirittura c'è stata anche la prima uscita ufficiale di Massimo Calvelli nel nuovo ruolo di Chief Executive Office del Milan e neo padre (con tanto di famiglia e carrozzina), sotto l'occhio vigile del grande rossonero ex Adriano Galliani che di sicuro avrà avuto modo di dargli qualche consiglio. A raggruppare il gotha del calcio a Villa Alpebella (di proprietà di Andrea Bocelli, sempre attento alla beneficenza) è stato l'agente Alessandro Moggi che ha appunto organizzato la charity dinner a favore dell'ospedale pediatrico Meyer, con una asta e pesca per raccogliere fondi.

I partecipanti a "United for Meyer"

A "United for Meyer" presentato da Monica Bertini in tanti direttori sportivi e uomini di calcio o di spettacolo hanno risposto presente: da Cristiano Giuntoli (Atalanta) a Piero Ausilio (Inter), da Massimo Calvelli (Milan) al neo ds (ancora da annunciare) del Monza Pedro Obiang, dal grande saggio Adriano Galliani al ds del Como Carlalberto Ludi, dall'ex viola e Spezia Stefano Melissano all'ex Torino Davide Vagnati e Gafriele Cioffi, neo allenatore della Carrarese fino all'ex Fiorentina e Roma da ultimo al Marsiglia Federico Balzaretti e all'ad della Lega serie A, Luigi De Siervo. Tra uno scambio di saluti e cortesie di sicuro c'è stato spazio anche per un po' di calcio e chissà che qualche trattativa non sia decollata a tavola.

Battitori d'asta speciali e curiosità della serata

Poi, come battitori dell'asta c'erano il conduttore fiorentino Carlo Conti (sempre vicino al Meyer e già consigliere della struttura) e il volto di "Striscia la notizia" Jimmy Ghione accompagnato dalla modella con molte esperienze in tv Maria Laura De Vitis. All'asta tra le altre le maglie di Kean, De Gea, Yldiz e Lautaro tra gli altri fino a quella del centenario dell'Inter, oltre alla racchetta di Berrettini autografata e tanti oggetti messi a disposizione da sponsor e partner della serata. Curioso che a vincere la maglia nerazzurra sia stato il cuore rossonero Galliani mentre tifosi viola e bianconeri si sono scambiati le maglie avversarie finite nelle mani dei "rivali" appunto. Durante la serata raccolte diverse decine di migliaia di euro che verranno devoluti appunto al Meyer. Ecco le immagini della serata realizzate da FirenzeViola.