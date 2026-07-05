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Conti, la battuta su Kean e la promozione di Grosso: il video FV
Ieri sera a Villa Alpebella a Marina di Massa si è tenuto l'evento "United for Meyer", una cena per raccogliere fondi per l'ospedale pediatrico fiorentino, cui hanno partecipato personaggi dello sport e dello spettacolo. Tra questi ultimi anche Carlo Conti che ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla sua squadra del cuore, la Fiorentina (qui l'intervista completa), con la solita ironia che contraddistingue il conduttore: "Grosso in viola sarà decisivo come nel 2006.
Kean resti: uno più scuro di me ci vuole a Firenze..." sono state tra le battute. Guarda il video realizzato da Firenzeviola:
autore
Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
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