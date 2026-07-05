FirenzeViola Scrafton (Burnley Express) su Koleosho: "Ecco la posizione del Burnley. Due anni fa rifiutò 30 milioni"

vedi letture

Il giornalista Matt Scrafton del Burnley Express a FirenzeViola parla della posizione del club inglese sul giocatore Luca Koleosho, obiettivo della Fiorentina

Alla scoperta di Luca Koleosho. E, sopratutto, delle intenzioni del Burnley sul giocatore. L’esterno classe 2004, grande obiettivo di mercato della Fiorentina, è reduce da un anno in prestito – la prima metà all’Espanyol e poi al Paris Fc – dopo un anno di Premier League e uno di Championship nel biennio 2023-2025 con la maglia dei Clarets. E proprio dalla prospettiva della cittadina del Lancashire il giornalista Matt Scrafton del Burnley Express, che segue quotidianamente le vicende del Burnley, parla a FirenzeViola.it del giocatore e delle volontà del club inglese.

Quali pregi e difetti ha mostrato Koleosho in Inghilterra? E cosa ha funzionato (e cosa no) per lui al Burnley?

"È il tipico esterno d'attacco brevilineo e imprevedibile che ama puntare i terzini avversari con la sua velocità, le sue doti nel dribbling e il controllo di palla. Pur essendo principalmente un destro naturale, è abile con entrambi i piedi ed è in grado di agire su entrambe le fasce. È arrivato al Burnley nel 2023 senza troppi clamori, acquistato dall'Espanyol per una cifra relativamente bassa, ma ha presto impressionato l'allora allenatore del Burnley Vincent Kompany e, con sorpresa di molti, ha conquistato una maglia da titolare all'inizio della stagione 2023-24 di Premier League. Un avvio promettente è stato però interrotto da un grave infortunio al ginocchio; da quel momento ha faticato a ritrovare la forma migliore, finendo per passare la scorsa stagione in prestito in due club diversi. C'è ancora molto potenziale inespresso in lui e tra i tifosi del Burnley non mancherà la delusione se dovesse andare via a titolo definitivo, ma forse per la sua carriera è meglio cambiare aria".

Dal tuo punto di vista è più a suo agio giocando a destra o a sinistra?

"Può sicuramente giocare su entrambe le fasce, ma personalmente penso si adatti meglio a sinistra. A destra tende ad accentrarsi troppo spesso, rischiando di andare a sbattere contro le difese avversarie. Sulla fascia sinistra, invece, può allargarsi e superare i difensori, risultando poi molto più pericoloso attaccando lo spazio alle loro spalle".

È stato difficile per lui adattarsi sia al calcio inglese?

Ironicamente ha avuto più successo in Premier League che in Championship. In Championship il Burnley dominava spesso il gioco a livello di possesso palla e si trovava di fronte a squadre che si difendevano basse, negando a Koleosho lo spazio per inserirsi. In Premier League, invece, Koleosho era molto più a suo agio nello sfruttare la sua velocità e la sua abilità nel dribbling in contropiede, specialmente durante la prima metà della stagione 2023-24 sotto la guida di Kompany, dove ha davvero brillato prima di subire l’infortunio di cui sopra.

Pensi che una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro alla fine soddisferà le richieste del Burnley?

Sembra un po' bassa, il Burnley potrebbe provare a tenere duro per ottenere di più, ma è anche vero che la carriera di Koleosho ha subito una leggera battuta d'arresto negli ultimi due anni: nel 2024 il Wolverhampton – all'epoca in Premier League – aveva offerto 25 milioni di sterline (quasi 30 milioni di euro) per il suo cartellino. Non sto dicendo che il Burnley si aspetti una cifra simile adesso, certamente non dopo che il giocatore non è riuscito a fare il salto di qualità nelle ultime stagioni. Il suo recente esordio in Nazionale, tuttavia, potrebbe anche aggiungere ulteriore valore al suo prezzo di mercato.