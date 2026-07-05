FirenzeViola Martinelli all'Avellino nonostante il pressing della Sampdoria

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Martinelli alla Sampdoria, anzi no all'Avellino, forse... La telenovela per il portiere classe 2006 della Fiorentina regala continui colpi di scena visto che la Sampdoria ha provato a trattenerlo per un'altra stagione, dopo la seconda parte di quella precedente già tra le fila doriane. Una soluzione che avrebbe gradito anche lo stesso Martinelli che in questi sei mesi a Genova ha fatto bene ed ha contribuito alla salvezza della squadra.

Accordo Fiorentina-Avellino

La Fiorentina però ha trovato l'accordo con l'Avellino che con Nesta in panchina vuole fare una stagione da protagonista, sempre in serie B. La strada dunque è stata tracciata dalla società e, dopo i colloqui tecnico e dirigenti con il portierino, la scelta sembra essere quella definitiva per permettere a Martinelli di proseguire il suo percorso di crescita in serie B.