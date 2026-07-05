Retroscena Amatucci: Paratici lo ha proposto al Sassuolo nell'affare Thorstvedt

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Si avvicina per la Fiorentina la cessione di Lorenzo Amatucci, con il Deportivo La Coruña che avrebbe presentato ai viola un’offerta da circa 4 milioni di euro per il giovane centrocampista. L’operazione è ormai entrata nella fase decisiva e resta soltanto l’ok definitivo da parte della dirigenza viola per poter chiudere l’affare. In particolare, sarà Fabio Paratici a dover dare il via libera all’uscita del classe 2004, giocatore di cui si era parlato anche nell’ambito dei dialoghi con il Sassuolo legati a Thorstvedt.

Il futuro di Amatucci sembra dunque sempre più lontano da Firenze, con il club spagnolo pronto ad affondare il colpo per assicurarsi le prestazioni del giovane play, considerato un prospetto interessante per il centrocampo. Lo riporta La Nazione.