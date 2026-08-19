RFV Merlo: "Fiorentina da Europa. Ecco cosa mi aspetto dal centrocampo"

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Claudio Merlo, storico centrocampista della Fiorentina e campione d'Italia nel '69 con la maglia viola indosso, ha parlato del centrocampo nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola: "Ndour deve giocare sempre perché è l'unico centrocampista che abbiamo di un certo livello di quelli che arrivano dalla passata stagione, anche perché è l'unico che può interdire e mettere fisicità in campo".

Qual è il centrocampo titolare?

"Quando uno ha giocatori di alto livello, li deve far giocare. Hai tutti giocatori bravissimi tecnicamente. Capisco che sia complicato far giocare insieme Oulai e Fagioli ma penso che le opzioni non manchino e che il tecnico saprà fare le scelte migliori. Penso che la Fiorentina possa arrivare un'Europa.

Oulai?

"Avere la capacità di avere la testa sul passaggio da fare nel momento in cui va a strappare la palla all'avversario. La Fiorentina è una bella squadra vista da fuori, sta a Grosso trovare il bandolo della matassa. Penso che comunque dovrà trovare un equilibrio in mediana, schierando anche un po' più di muscoli rispetto alla sola qualità.

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