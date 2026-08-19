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Viola, Joao Mario e Jimenez tornano in gruppo. Atta e Mandragora ancora a parte
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Buone notizie dall’allenamento odierno della Fiorentina, che prosegue la preparazione in vista dell’esordio in campionato contro la Roma, in programma lunedì sera all’Olimpico. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Joao Mario e Jimenez sono tornati a lavorare regolarmente in gruppo, aumentando così le possibilità di averli a disposizione per la prima giornata di Serie A.
Resta invece ancora da monitorare la situazione di Arthur Atta e Rolando Mandragora. Entrambi hanno svolto anche oggi un lavoro differenziato rispetto al resto della squadra e dovranno essere valutati nei prossimi allenamenti. Nessun allarme, al momento, ma la loro gestione proseguirà con cautela in questi giorni che separano la Fiorentina dalla trasferta di Roma.
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Vicedirettore e storica firma di Firenzeviola.it nonché voce di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Dopo le esperienze con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, oggi collabora con La Nazione.
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