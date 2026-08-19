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Viola, Joao Mario e Jimenez tornano in gruppo. Atta e Mandragora ancora a parte

Viola, Joao Mario e Jimenez tornano in gruppo. Atta e Mandragora ancora a parteFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:30Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Buone notizie dall’allenamento odierno della Fiorentina, che prosegue la preparazione in vista dell’esordio in campionato contro la Roma, in programma lunedì sera all’Olimpico. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Joao Mario e Jimenez sono tornati a lavorare regolarmente in gruppo, aumentando così le possibilità di averli a disposizione per la prima giornata di Serie A.

Resta invece ancora da monitorare la situazione di Arthur Atta e Rolando Mandragora. Entrambi hanno svolto anche oggi un lavoro differenziato rispetto al resto della squadra e dovranno essere valutati nei prossimi allenamenti. Nessun allarme, al momento, ma la loro gestione proseguirà con cautela in questi giorni che separano la Fiorentina dalla trasferta di Roma.