RFV Marinelli: "Solomon sarà sfacciato, non ha le scorie di questi mesi. Brescianini porterà qualità"

Giulio Marinelli, agente sportivo, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "ViolaAmoreMio". Ecco le sue parole: "Brescianini ha vissuto fasi molto diverse nella sua carriera. Ha fatto un settore giovanile importante, era rande promessa. Ha fatto un po' di fatica all'inizio ma poi è venuto fuori. Ora di nuovo sta trovando difficoltà. In termini assoluti è perfetto per la Fiorentina. Vedendo le caratteristiche ha quella qualità che sono mancate fino ad ora alla Fiorentina. Se si concretizza è un’ottima operazione sul lato tecnico".

Cosa ne pensa del mercato invernale della Fiorentina?

"Partiamo dal dire che è un mercato difficile. La Fiorentina ha una rosa ampia. Ha una situazione di classifica che fino al 91° della partita della Cremonese non era rassicurante. Dobbiamo essere prudenti e concreti. La vittoria è importante anche ai fini del mercato. Secondo me Solomon mi pare abbia le caratteristiche giuste per il 4-3-3. E' un'ala, un esterno che salta l'uomo e ci prova. Per qualcuno sembra Sottil, ammesso che per me anche lui è un buon giocatore, io direi che il primo quarto d'ora di Solomon abbia messo in evidenza cose più positive che negative. Faccio una considerazione psicologica: Solomon è nuovo, non si porta dietro le scorie di questi sei mesi durissimi perché non sapeva niente della Fiorentina. Sarà sfacciato, mi aspetto molto da lui. Brescianini è una mezzala che si inserisce e che può dare una mano in fase realizzativa. Se viene acquistato, sono due colpi positivi, poi vedremo."

