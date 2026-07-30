RFV Lucchesi: "Servono giocatori pronti, non solo di prospettiva"

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L’ex dirigente della Fiorentina, Fabrizio Lucchesi, ha parlato a “Palla al centro” su Radio FirenzeViola dei movimenti di mercato in casa viola: “Credo che questi siano normali momento di assestamento, poi i giocatori stessi si rendono conto se sono o non sono protagonisti. Soprattutto i calciatori che hanno mercato, tipo Fagioli, sono loro a chiedere eventualmente di andare via. L’altra soluzione. che è quella di tenerli tutti, non la vedo possibile. Sarebbe come giocare con le figurine”.

È normale che non sia ancora uscito nulla su Fagioli?

“Può essere che siano stati fatti dei sondaggi e che siano stati bravi a non fare uscire nulla. Ci può essere una trattativa riservata, e per me è così. Nessuno è interessato a farla uscire”.

La Fiorentina sta monitorando Sancho.

“Se sta bene fisicamente, e dopo averci parlato e capito che ha entusiasmo, faccio assolutamente un’operazione del genere. Perché il giocatore è di alto profilo. Servono ragazzi di prospettiva ma anche altri già pronti. La Viola ha bisogno di ritrovare entusiasmo e rialzare la testa: questi lo fai con i giocatori pronti”.

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