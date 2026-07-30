RFV Carnasciali: "C'è una cosa che mi sta piacendo del mercato viola"

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L'ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, è intervenuto a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola per commentare la preparazione estiva della squadra di Fabio Grosso: “Secondo me certe partite non hanno valenza finché non arriveremo vicino all’inizio del campionato. Si tratta di allenamenti per trovare il ritmo e capire i compagni nuovi. Se poi uno guarda già il risultato d’estate secondo me sbaglia, poi il mercato è ancora aperto. Prendiamo solo quello che c’è di buono”.

Su Jimenez si può fare affidamento?

“Le valutazioni le ho fatte l’anno scorso e poi sono risultate sbagliate dalla maggior parte degli addetti ai lavori. Sono più focalizzato sul mercato che stanno facendo adesso: la direzione è giusta, vedo una sessione ragionata e non tanto per comprare. Poi per il resto dobbiamo aspettare le prime partite ufficiali. I giocatori presi finora sono utili al gioco di Grosso”.

Cosa pensa del nome di Sancho?

“Se ne leggono tanti, bisogna capire se si tratta delle società o dei procuratori che li fanno girare. Sono tutti profili a effetto, ma a me piace il fatto che vadano su giocatori utili e non perché te li consiglia l’agente di turno”.

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