Anche Sohm verso il Venezia: ecco la formula e le cifre dell'affare

Anche Sohm verso il Venezia: ecco la formula e le cifre dell'affareFirenzeViola.it
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Oggi alle 16:15Primo Piano
di Redazione FV

Dopo il trasferimento di Matias Moreno al Venezia, ancora da ufficializzare, gli arancioneroverdi stanno cercando l'accordo con la Fiorentina per avere anche il centrocampista svizzero Simon Sohm.

La formula e le cifre per Sohm

Secondo quanto riporta Sky Sport il giocatore viola in queste ore è vicino al Venezia e andrà in prestito con diritto di riscatto ad una cifra intorno ai 10 milioni.